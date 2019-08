Si scalda il mercato della Fiorentina: dopo Pulgar, ecco Franck Ribery, il grande colpo in grado di accendere l'entusiasmo viola. Il francese sarà presentato domani, giovedì 22 agosto, alle ore 17:30 all’interno della Sala Stampa “Manuela Righini” dello Stadio “Artemio Franchi”. Non ci sarà Commisso, il cui arrivo è per il momento previsto per venerdì.