Fiorentina, ancora poche presenze e scatterà il rinnovo automatico di Caceres

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il difensore della Fiorentina Martin Caceres, tra i migliori in un reparto ancora molto giovane ed inesperto, presto potrebbe vedersi automaticamente rinnovare il contratto con la società viola, teoricamente in scadenza nella prossima estate. Questo perché mancano ormai pochissime presenze per far scattare l'opzione che trasformerà il contratto da annuale a biennale, con nuovo termine fissato quindi al 2021.