Fiorentina, arriva Commisso: parlerà con Chiesa per il rinnovo

Il futuro di Federico Chiesa è ancora avvolto nel mistero, con i colloqui per il rinnovo che non sono ancora partiti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport con l'arrivo di Rocco Commisso si comincerà a trattare: il patron viola esporrà le sue idee al giocatore e gli esporrà quello che è il progetto che ha in testa, aspettando la risposta dello stesso numero 25.

Il futuro - Una risposta che dovrà arrivare in tempi relativamente brevi, visto che, spiega il quotidiano, adesso che siamo a novembre la Fiorentina non può più attendere: non si può infatti iniziare a pensare al futuro senza sapere se il giocatore più importante sarà a Firenze anche nella prossima stagione.