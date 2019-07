Fiorentina, arrivato anche Lirola: "Sono felice, volevo solo Firenze"

Fonte: Dagli inviati Luciana Magistrato e Andrea Giannattasio

Si accende il mercato in entrata della Fiorentina. Dopo Boateng, infatti, ha fatto il suo arrivo a Firenze anche Pol Lirola. Come riporta Firenzeviola.it, l'esterno spagnolo - proveniente dal Sassuolo - ha raggiunto la stazione di Campo di Marte pochi minuti fa: "Sono molto contento di essere arrivato a Firenze, da quando mi ha chiamato la prima volta il direttore Pradè non ho pensato ad altro che a venire qui", le prime battute rilasciate (nella foto di FV il giocatore al suo arrivo). Per Lirola adesso visite mediche e firme sul contratto.