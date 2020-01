© foto di Giacomo Morini

Patrick Cutrone, alla sua prima da titolare con la maglia della Fiorentina, trova subito il gol. Bellissima azione della Fiorentina, Castrovilli avvia la manovra, Cutrone fa la sponda per Dalbert. Il brasiliano arriva sul fondo, mette in mezzo per Cutrone che calcia di prima intenzione e trova il suo primo gol in viola.