Fiorentina-Atalanta, il percorso fino alla semifinale. Successi roboanti

Per arrivare in semifinale sia Fiorentina che Atalanta hanno vinto le proprie gare in maniera abbastanza netta. Risultato uguale contro Torino e Cagliari: i viola hanno sbloccato la partita al minuto 87 con Chiesa, ribadendo la distanza sempre con il proprio attaccante al 92esimo. I nerazzurri hanno avuto bisogno di un minuto in più sia per il primo che per il secondo gol: Duvan Zapata ha battuto Cragno da pochi passi, a due dal termine, poi ha servito Pasalic al terzo di recupero per il due a zero definitivo.

Meglio le semifinali, con la Fiorentina travolgente e in stato di grazia contro una Roma che sembrava la lontana parente di se stessa. Da Chiesa, travolgente, a Muriel, passando per Benassi e Simeone, in un 7-1 che è già entrato nella storia. Invece l'Atalanta ha negato il triplete alla Juventus, battendo un tabù che durava da fine 2004, quando una doppietta di Lazzari stese i bianconeri, proprio in Coppa Italia.

Il percorso

Torino-Fiorentina 0-2 (Chiesa, Chiesa)

Fiorentina-Roma 7-1 (Chiesa 3, Muriel, Benassi, Simeone 2; Kolarov)

Cagliari-Atalanta 0-2 (Zapata, Pasalic)

Atalanta-Juventus 3-0 (Castagne, Zapata 2)