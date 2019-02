© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un anno al massimo, tre così così. La storia di Josip Ilicic a Firenze ha vissuto di alti e bassi, perché lo sloveno è risultato ondivago come in quasi tutta la sua carriera. Tredici gol nel primo anno di Sousa, trascinando i viola fino al primo posto - e alla possibilità di campione d'Inverno - salvo poi conoscere un'involuzione abbastanza generalizzata. Arrivato per 9 milioni di euro, Ilicic sembrava a un passo dal Bologna nel gennaio del 2015, fino a rinascere e guadagnarsi la riconferma con sette gol nelle ultime gare.

Ilicic, stesso procuratore di un Kurtic che stava facendo benissimo a Bergamo, aveva trovato un accordo sin da gennaio 2017 con l'Atalanta. Ma tutto stava per saltare perché i nerazzurri volevano abbassare le richieste fino a 2,5 milioni di euro. Così la Sampdoria aveva trovato un accordo sia con la Fiorentina che con il giocatore, ma all'ultima curva - e sull'onda dell'Europa League appena conquistata - i Percassi pareggiarono la proposta blucerchiata, alzando a 5 milioni di euro e acquistando il cartellino dell'ex Palermo. Una scommessa vinta con 22 gol in 62 presenze, fino alla sfida di stasera.