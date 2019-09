© foto di Federico De Luca

Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Il Corriere dello Sport alla vigilia della sfida contro la Juventus, svelando quale può essere l'obiettivo per questa stagione. "Possiamo combattere per un posto in Europa, la qualità nel gruppo c'è, ci manca sapere giocare a memoria. La Juve? ancora non mi sembra quella di Sarri, ha inaugurato un nuovo progetto, avrà bisogno di tempo. Meglio incontrarla ora".