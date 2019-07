© foto di Giacomo Morini

Joe Barone, braccio destro del nuovo presidente Rocco Commisso, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della compilazione dei calendari di serie A: "La città ci ha accolto in maniera positiva. Dobbiamo far crescere la società e i progetti, come il centro sportivo. Stiamo lavorando sul mercato con Pradè, sta andando abbastanza bene per il momento. C’è stato un ottimo impatto, Commisso ha portato molto entusiasmo".