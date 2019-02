© foto di Federico De Luca

"L'abbiamo preparata con le nostre strategie, dobbiamo mettere in campo quanto fatto in settimana. Icardi? Perdono un giocatore importante, ma l'Inter è una squadra con una rosa di livello, chi lo rimpiazza è forte. Icardi o non Icardi, dobbiamo pensare a noi". Queste le parole rilasciate a Rai Sport dal laterale viola Cristiano Biraghi poco prima di Fiorentina-Inter.