Fiorentina, Biraghi nel mirino dell'Inter: Borja Valero nell'affare

© foto di Giacomo Morini

Borja Valero potrebbe tornare a vestire la maglia della Fiorentina, mentre tornerebbe a vestire quelli nerazzurri Cristiano Biraghi. Secondo quanto riportato da SportMediaset l'ex Villareal è in uscita e potrebbe essere coinvolto in uno scambio che permetterebbe alla squadra di Antonio Conte di avere un esterno sinistro polivalente come l'ex Pescara.