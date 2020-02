vedi letture

Fiorentina, Boateng a nove partite dalla conferma al Besiktas

La Fiorentina ha ceduto Kevin Prince Boateng al Besiktas nelle ultime ore del mercato e nelle ultime ore sono state rese note anche le condizioni della sua permanenza in Turchia. Il ghanese per rimanere in Turchia dovrà totalizzare almeno dieci gettoni con la sua nuova maglia. Se l'ex viola dovesse giocare per almeno 45 minuti altre nove partite allora il suo contratto verrà allungato automaticamente, stando a quanto rivela ghanasoccernet.com.