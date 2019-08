Di seguito le formazioni ufficiali di Livorno-Fiorentina, gara amichevole il cui fischio d'inizio è previsto per le ore 21. Montella schiera subito Boateng in attacco nel ruolo di falso nueve, supportato ai lati da Chiesa e Sottil. Panchina per l'altro neo acquisto viola, Pol Lirola.

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Boben, Bogdan, Di Gennaro; Morganella, Luci, Gasbarro, Agazzi; Raicevic; Mazzeo, Murilo. All.: Breda.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Cristoforo, Castrovilli;, Chiesa, Boateng, Sottil. All.: Montella.