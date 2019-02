Fiorentina, Bucchioni: “Obiettivo Faggiano”

Fonte: Firenzeviola.it

direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano è l’oggetto del desiderio della Fiorentina per sostituire Freitas che vuol tornare in Portogallo.

L’indicazione sarebbe arrivata direttamente da Corvino che conosce e stima Faggiano e su questo nome, secondo molte indiscrezioni, si starebbe lavorando per il futuro.

Riusciranno a portarlo in viola? Possibile, probabile. Anche se nel novembre dell’anno scorso Faggiano ha rinnovato con il Parma fino al 2020, il mercato dei direttori sportivi non è certo come quello dei calciatori, c’è molta elasticità, dipende dalle volontà e l’interesse della Fiorentina sicuramente non cadrà nel vuoto e sarebbe stato molto apprezzato da Faggiano. Nel caso, il Parma non dovrebbe frapporre ostacoli.

Faggiano, 41 anni, fra l’altro è originario della provincia di Lecce come Corvino, parlano la stessa lingua calcistica, ma non solo quella...

E’ un direttore giovane, ma con un curriculum interessante. E’ stato lui, quattro anni fa, a mettere in piedi il Trapani che Serse Cosmi ha portato a un passo dalla serie A e dopo una breve e sfortunata parentesi con Zamparini a Palermo, l’anno scorso ha riportato il Parma in serie A e allestito la squadra che ha vinto a Firenze e sta stupendo tutti.

Faggiano è un uomo da intuizioni, lavora sulle idee, è abituato a piccoli budget, si è fatto da solo, ama scoprire e valorizzare i giovani. Lui ha pensato a Gervinho, riportato in Italia per soli cinque milioni. Ma non è soltanto questo, l’intenzione della Fiorentina sarebbe quella di averlo in viola, farlo crescere per un paio d’anni al fianco di Corvino per poi affidargli la completa responsabilità dell’area tecnica quando Corvino dirà stop. Idea interessante, niente da dire. Faggiano ha molti estimatori fra i quali anche l’ex Ct Antonio Conte e se la Fiorentina riuscirà a portarlo in viola trattasi di una buona programmazione e di una idea positiva rispetto a decisioni discutibili del recente passato. Vedremo come finirà, se l’idea appena maturata diventerà realtà.