Fiorentina, Caceres resterà un altro anno: opzione esercitata dai viola tre mesi fa

Martin Caceres rimarrà alla Fiorentina. L'esperto difensore uruguaiano vestirà la maglia gigliata per un'altra stagione in quanto, come riportato da FirenzeViola.it, l'opzione per il secondo anno di contratto (e non anche per il terzo) è stata esercitata dal club viola addirittura tre mesi fa.