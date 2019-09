© foto di Giacomo Morini

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio propone questa mattina una lunga intervista al difensore viola Martin Caceres, alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan: "È la stessa cosa giocare a tre, a quattro o a cinque, è una questione di numeri per quelli a cui piacciono: a me basta giocare. Il mio arrivo a Firenze? Avevo parlato con il direttore Pradè, oltre ad aver visto il mix giusto di giocatori giovani ed esperti ed ho capito che questa era la soluzione giusta per le mie ambizioni e adesso voglio metterci le radici. Vorrei restare a Firenze almeno tre, quattro o cinque anni. Sono stato un giramondo fino ad oggi, ho trovato casa e voglio starci con la mia famiglia. Chi mi ha sorpreso? Castrovilli. Non lo conoscevo. Credetemi è davvero tantissima roba. Adesso deve solo continuare in questa direzione".