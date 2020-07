Fiorentina-Cagliari 0-0, le pagelle: portieri sugli scudi. Duncan e Nandez i migliori

FIORENTINA

Dragowski 7 - Nel primo tempo è attento e sicuro in uscita. Nella ripresa si supera due volte su Nandez e salva il risultato per i suoi

Milenkovic 6 - A inizio gara soffre un po' la velocità di Simeone, ma alla lunga se la cava. E di testa le prende tutte lui

Ceccherini 6 - Sostituire capitan Pezzella nel cuore della difesa non è semplice. Nel primo tempo rischia per un tentativo di uscita palla al piede ma la prova resta sufficiente

Caceres 6 - Bene nei primi 45', chiude sulle tante discese ospiti a sinistra. Nel secondo tempo soffre un po' di più le sgroppate di Nandez ma non va in affanno

Venuti 6 - Confermato dopo la grande prova di Parma. Si divora un gol sul finale di primo tempo ma nel complesso altra prova positiva per il prodotto del settore giovanile

Duncan 6,5 - Nel primo tempo è uno dei migliori in campo, al pari di Ribery. Colpisce un palo ed è sempre nel vivo del gioco, nella ripresa cala la condizione fisica

Badelj 5 - Schierato titolare per far rifiatare Pulgar, sembra giocare sempre sotto ritmo. Tanti sbagli nella sua partita (dal 60' Pulgar 6 - Entra per dare vigore al centrocampo viola e dà quello per cui viene mandato in campo)

Lirola 5,5 - Schierato a sinistra, soprattutto nel primo tempo prova a spingere spesso e volentieri ma gli sbagli in fase di appoggio sono tanti. Nella ripresa pensa più alla fase di copertura (dal 59' Dalbert 5,5 - Dà il cambio a Lirola, ma non entusiasma. In avanti spinge poco, pensa più a coprire su Nandez)

Chiesa 5,5 - Intervento da cartellino arancione, quello su Joao Pedro. Prende il giallo e ringrazia. Pochi spunti, si traveste suo malgrado in difensore del Cagliari e ferma involontariamente Ribery in ottima posizione (dal 46' Ghezzal 5,5 - Entra subito per provare a cambiare ritmo alle giocate. Prova spesso il dribbling, raramente gli riesce. Sfortunato, si fa male agli adduttori e ha poco modo di incidere anche se ci prova)

Vlahovic 5 - Torna titolare dopo le due gare di squalifica, ma non riesce proprio ad incidere. Nel primo tempo si vede pochissimo, leggermente meglio nella ripresa e infatti Iachini lo toglie (dal 75' Cutrone 6 - Iachini a 15' dal termine vuol rivoluzionare l'attacco e pensa a lui e a Kouame. L'ex Wolves si fa notare per una bella spizzata di testa e una conclusione di sinistro)

Ribery 6,5 - E' faro e leader tecnico della Fiorentina. Ogni azione offensiva passa dai suoi piedi, delizia il pubblico televisivo con dribbling al bacio e giocate d'autore (dal 75' Kouame 6,5 - La bella notizia di serata, per la Fiorentina. Esordio in viola, al rientro dopo 8 mesi, impensierisce Cragno con un bel colpo di testa)

Giuseppe Iachini 5,5 - Continua a cambiare la sua Fiorentina e la squadra sembra reggere sia fisicamente che a livello di equilibrio. Piccolo appunto per la gestione delle sostituzioni: Ghezzal si fa male e chiede il cambio, ma le sostituzioni effettuate erano già 5. Risultato? L'algerino è costretto a restare in campo nonostante tutto

CAGLIARI

Cragno 7 - Sul finale di primo tempo protagonista di una grande parata su Ribery. E anche a fine partita, dopo una ripresa passata a guardare i compagni, si supera in almeno due occasioni

Klavan 6,5 - Il più positivo della retroguardia sarda. Attento e concentrato, lavora alla grande col fisico e non perde quasi mai la marcatura

Walukiewicz 6 - Ribery gioca dalla sua parte e non è certo un cliente semplice da affrontare, specialmente se in giornata. Mantiene lucidità e sbroglia un paio di circostanze spinose

Lykogiannis 6 - Schierato terzo di difesa, non propriamente il suo ruolo. Se la cava senza particolari affanni, anche perché Chiesa e Ghezzal non sono in grande giornata

Nandez 6,5 - Sottotono nella prima parte di gara, protagonista nella seconda con discese continue sulla destra. Una vera spina nel fianco. Nota stonata, l'errore in occasione della super parata di Dragowski al 55

Nainggolan 6 - Solito macinino a centrocampo, anche se non ha i soliti spunti specialmente in fase offensiva. Un po' frenato dalla grande densità nel mezzo

Rog 6 - Corsa e fisicità, la sua presenza a centrocampo si sente eccome. Martella sulla ripartenze avversarie e quando può tenta l'inserimento in fase offensiva. Pochi acuti, ma tanta sostanza (dal 63' Ionita 6 - Il suo ingresso permette a Nandez di tornare nel mezzo. Pensa più a coprire che ad offendere)

Birsa 6 - Si piazza nel cuore del centrocampo sardo, con evidenti compiti offensivi. Titolare dopo mesi, ripaga la fiducia di Zenga con una prestazione solida e di presenza pur senza note alte (dal 79' Faragò sv)

Mattiello 6 - Prestazione positiva per l'esterno sinistro del Cagliari. Vivo e presente nel gioco, si fa sentire in entrambe le fasi durante tutto l'arco della partita

Joao Pedro 5,5 - Quando ha la palla la gestisce bene, il problema è che tocca pochi palloni rispetto al solito. E la manovra sarda inevitabilmente ne risente. Condizione migliore ancora da trovare (dal 63' Ragatzu 5,5 - Il suo ingresso sposta poco gli equilibri offensivi cagliaritani. Prova ad allargare le maglie della difesa gigliata senza particolare fortuna)

Simeone 6 - Parte fortissimo, con grandi movimenti, tanta voglia e un gol annullato. Cala vistosamente col passare dei minuti fin quasi a sparire a fine gara

Walter Zenga 6 - Il suo Cagliari è compatto e ben messo in campo, anche se nell'arco della partita arriva qualche amnesia di troppo. Fumoso in attacco, grintoso e concentrato in difesa. Una critica? Forse potevano esser sfruttati tutti i 5 cambi