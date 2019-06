Fiorentina, Castrovilli può essere la chiave per arrivare a De Paul

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gaetano Castrovilli potrebbe essere la chiave per arrivare a Rodrigo De Paul. Il pressing da parte dell'Udinese è forte e i viola potrebbero utilizzare il giocatore ex Cremonese per trovare un'intesa con i bianconeri. Montella vuole prima valutare il trequartista italiano, ma se dovesse aprirsi uno spiraglio per avere l'argentino è possibile che venga presa la decisione di sacrificarlo per ottenere subito un centrocampista di livello internazionale. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.