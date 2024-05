Fiorentina, rinnovo in salita per Castrovilli: il centrocampista piace a Roma e Lazio

vedi letture

Situazione in divenire per quanto riguarda Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina è rientrato soltanto nelle ultime settimane dopo un brutto infortunio al ginocchio. Quattro panchine consecutive contro Roma, Milan, Juventus e Genoa fino al ritorno dal primo minuto contro la Salernitana, l'ingresso negli ultimi sette minuti contro il Sassuolo ed infine il match giocato dal primo minuto al "Bentegodi" contro l'Hellas Verona con gol. Un totale di quattro presenze se contiamo anche quella ottenuta con la Primavera al rientro dai box.

Rinnovo in salita per il centrocampista

Troppo poco per la società viola. Una situazione che va a coinvolgere anche la sua situazione contrattuale. Il giocatore andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e con ogni probabilità non dovrebbe rinnovare. Alla base della decisione della società, i tanti problemi fisici riscontrati dal giocatore che ne hanno limitato l'utilizzo da parte di Vincenzo Italiano.

Interesse della Roma e della Lazio

Il centrocampista però gode di estimatori nel nostro campionato. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, Castrovilli piace molto alla Roma ma nelle ultime ore ci sarebbe da riscontrare un altro interessamento dalla Capitale, questa volta della Lazio nel caso in cui nel corso della finestra estiva di mercato dovesse perdere Luis Alberto.