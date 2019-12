Fiorentina, Chiesa e il rilancio con Iachini sulle orme di Dybala

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Federico Chiesa è il grande equivoco della stagione della Fiorentina. Il maggior talento presente in rosa è anche il giocatore che è mancato di più in questi mesi di campionato. Un po' per gli infortuni e un po' per una situazione contrattuale poco limpida dopo l'estate passata tra voci di mercato e l'obbligo di permanenza firmato Commisso. L'attaccante cresciuto nelle giovanili viola, non ha preso bene gli accadimenti estivi, con l'addio dei Della Valle e le promesse di cessione frantumate dall'arrivo del nuovo presidente italo-americano. Il suo rendimento è sempre stato al di sotto delle aspettative e, a parte un paio di partite in coppia con Ribery, nel resto delle gare ha sempre ricevuto critiche più o meno velate per un impegno che aveva creato anche diversi dubbi sulle sue condizioni atletiche.

L'arrivo di Iachini dovrà segnare una svolta nelle prestazioni del giocatore, anche perché, per arrivare titolare a Euro2020, il rendimento nel club dovrà cambiare decisamente passo. In passato, giocatori simili per ruolo come Dybala o Politano, furono esaltati dall'allenatore marchigiano. Adesso la speranza è che si possa ripetere anche con lui. Il mercato di gennaio non lo vedrà protagonista, anche perché Commisso non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire nel bel mezzo della corsa salvezza. Diverso è il discorso per l'estate, con l'Europeo che potrebbe garantire alla Fiorentina un incasso ancora maggiore anche nel caso in cui, nei prossimi mesi, dovesse arrivare un accordo per il nuovo contratto. Un accordo che non significherebbe permanenza ma bensì una maggiore forza in sede di trattativa in uscita.