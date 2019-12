Fiorentina-Chiesa, torna il sereno: la foto dell'abbraccio con Commisso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'incontro di questa mattina tra Rocco Commisso e Enrico Chiesa, sembra essere tornato il sereno in casa Fiorentina intorno a Federico, attaccante al centro di molte voci di mercato legate al potenziale rinnovo del contratto. Il club viola, tramite Twitter, ha postato una foto di un lungo abbraccio tra il presidente del club e il suo principale talento come a sottolineare come le recenti polemiche, mai cavalcate dalla società né dal giocatore ma comunque presenti tra i tifosi e la stampa, siano ormai alle spalle. Ecco la foto: