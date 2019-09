Fiorentina, Chiesa visto da Firenze: solo sufficiente contro la Juventus

© foto di Federico De Luca

Firenzeviola stila le pagelle dei giocatori della Fiorentina per il pari contro la Juventus e Federico Chiesa, uno dei più attesi, prende 6. Sufficiente. "Per poco non trova, su rimpallo, un clamoroso vantaggio, poi non arriva su un bell'invito dalla sinistra di Castrovilli. Si rivede al tiro poco dopo senza angolare troppo prima che l'arbitro lo ammonisca per un fallo ingenuo su De Ligt. Bello lo spunto per Castrovilli con il quale apre la ripresa poi finisce in attesa di un contropiede che non arriva più".