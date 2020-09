Fiorentina, Commisso blinda il suo match-winner: Castrovilli non si muove da Firenze

vedi letture

Minuto 78: Federico Chiesa mette il turbo sulla fascia destra e serve un pallone al bacio, per la zampata vincente di Gaetano Castrovilli. Fiorentina batte Torino e, primo a parlare subito dopo il successo, a Rocco Commisso viene inevitabilmente chiesto del futuro dei suoi due gioielli più splendenti, ragionando in potenza. E se per il primo, l'uomo-assist, l'adagio rimane sempre il solito ("Se arriverà un'offerta giusta, potrebbe andare via"), invece per quanto riguarda il secondo, il match-winner grazie al suo gol, il presidente non ha dubbi. Rimarrà a Firenze? A domanda, precisa risposta: "Sicuramente sì". Il classe '97 è la miglior rivelazione ormai dallo scorso anno, e con il centro vincente messo a segno col Torino in molti sperano che sappia rendersi ancora più incisivo quando c'è da buttare la palla in rete. Per primo Iachini, che l'aveva battezzato alla vigilia dell'incontro: "Sto battendo il ferro perché arrivi a segnare 8-10 reti in campionato come i veri centrocampisti top", sintetizzando. Comunque vada, il tecnico può dormire sonni tranquilli: nessuno gli impedirà di continuare a lavorare sulla costruzione del numero 10 che tutta Firenze attende a gloria. Tanto quanto lo stesso Commisso, che appena approdato nell'universo viola diede vita a una citazione che riassume perfettamente il suo pensiero: "Rocco non fa promesse che non può mantenere". Se questa volta ha parlato, gli ascoltatori hanno il dovere di credergli.