Fiorentina, Commisso e un futuro tra centro sportivo, stadio e Chiesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ieri in casa Fiorentina è stata una giornata da ricordare, visto che si è tenuta la presentazione ufficiale del nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli, un'area di 25 ettari e dieci campi pronta a diventare la nuova casa dei viola, partendo dalle giovanili fino ad arrivare alle donne, senza scordarsi ovviamente della prima squadra. Per costruire un modello che strizzi l'occhio a quello delle accademie, come avviene per esempio in Olanda. Un investimento da 70 milioni di Rocco Commisso, con scadenza sperata per l'estate del 2021. Durante la conferenza stampa, Commisso non ha mancato di lanciare segnali indirizzati a Firenze e più precisamente a Palazzo Vecchio, sede del sindaco Nardella. In ballo, ovviamente, c'è la questione del nuovo stadio e l'idea di farlo nell'attuale area Mercafir nella zona nord-ovest della città. La volontà di Commisso sarebbe di stringere sui tempi, e di realizzare l'opera in soli quattro anni. "Spero che qualcuno a Firenze mi stia ascoltando", è una frase tutt'altro che banale. Infine, ultimo ma non ultimo, Chiesa. Questione spinosa delle scorse ore, e parzialmente mitigata dall'incontro tra il padre-agente e la proprietà/dirigenza della Fiorentina, ma destinata probabilmente a riaccendersi presto. Forse già sabato sera, dato che contro il Lecce il numero 25 rischia un nuovo forfait. Sullo sfondo continuano a guardare interessate Juventus ed Inter, anche se in questi giorni, con la presenza di Commisso in città, è difficile pensare che si avvicineranno troppo.