Fiorentina, Commisso: "Sogno di contendere lo scudetto alla Juventus"

© foto di Giacomo Morini

Nella lunga intervista rilasciata oggi al Corriere dello Sport, il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato dei suoi sogni in chiave viola: "Sogno, in un tempo che non posso calcolare, di portare la Fiorentina anche a lottare per lo scudetto. In qualche modo c'è da provare a interrompere la forza della Juventus e io sono pronto a metterci soldi e cuore, ma non faccio promesse anche se di sognare non ho assolutamente voglia di smettere".