Fiorentina, con la Roma si parla del possibile scambio Biraghi-Spinazzola

Il primo colpo del mercato della Fiorentina dovrebbe essere Giacomo Bonaventura, con cui la società viola ha trovato un accordo per un biennale. Lo scrive Repubblica, che spiega come però le trattative siano tutt'altro che concluse con l'inserimento in rosa dell'ex Milan. Grande attenzione alla fascia sinistra l'anno scorso occupata da Dalbert. Iachini vorrebbe due giocatori da poter alternare, così era stata paventata l'ipotesi che restino sia Dalbert che Biraghi: il primo incontro con l'Inter non è stato positivo e se ne parlerà più avanti. Si valutano altre opzioni. Una di queste porta a Roma, società con la quale potrebbe essere imbastito uno scambio di terzini: Spinazzola verso Firenze, Biraghi nella capitale. Un'operazione non semplice soprattutto perché prima dovrebbe arrivare il rinnovo dell'esterno attualmente alla Fiorentina, ma le società stanno valutando.