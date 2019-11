Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Giacomo Morini

Si attendeva una risposta da parte di Commisso ed è arrivata circa mezz'ora dopo la fine della partita persa dalla Fiorentina contro il Lecce. Il presidente viola ha deciso di non esonerare Vincenzo Montella e lo ha confermato poco prima di lasciare, scuro in volto, il Franchi. Il tycoon si è preso le colpe maggiori della situazione che sta vivendo la squadra. Ci ha messo la faccia ma la decisione sul tecnico non è certo definitiva. La Coppa Italia contro il Cittadella è senza dubbio decisiva e non solo per le categorie di differenza tra le due squadre. Commisso resterà in Italia fino a dopo la partita contro il Torino e farà giusto in tempo per decidere il da farsi per quanto riguarda la panchina. L'allenatore vivrà una settimana intensa, che determinerà il proprio futuro a Firenze. Commisso ha coperto le spalle della squadra e di Montella un'altra volta, ma questa forse è davvero l'ultima.