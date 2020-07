Fiorentina, continua il corteggiamento a Florenzi: tentativo per superare l'Atalanta

La Fiorentina non molla Alessandro Florenzi. Il jolly della Roma rientrerà dal prestito a Valencia al termine della stagione ma il suo futuro non dovrebbe essere nella Capitale. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la Fiorentina starebbe continuando il corteggiamento per evitare che l’Atalanta possa avere la meglio nel duello per il giocatore.