Questa mattina sul Corriere dello Sport - Stadio viene analizzato il futuro della squadra viola, con riferimenti a possibili partenze in estate. In caso delle quali, però, gli uomini mercato della Fiorentina non si farebbero trovare impreparati: i due nomi più gettonati sono Zeki Celik e Tomas Soucek. Il primo, terzino destro turco, sta facendo molto bene al Lille, mentre il secondo sarebbe un cavallo di ritorno, con il dg Corvino che aveva già cercato il centrocampista dello Slavia Praga nelle ultime sessioni di mercato.