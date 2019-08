Fiorentina, da Suso a Ribery: caccia al grande nome per l'attacco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Fiorentina è alla ricerca del nome altisonante per rinforzare il suo reparto avanzato. Come riporta la 'Repubblica edizione Firenze' oggi in edicola, tanti i nomi sondati dalla società gigliata negli ultimi giorni: da Suso a Ribery, passando per Keita Balde, Politano e De Paul. Tutti calciatori che hanno il gradimento anche di Vincenzo Montella, allenatore ancora in attesa dei rinforzi giusti per il suo 4-3-3.