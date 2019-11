© foto di Federico De Luca

L'esterno della Fiorentina, Henrique Dalbert, è stato intervistato da L'Unione Sarda alla vigilia del match di domani contro il Cagliari. Ecco le sue parole: "I rossoblù hanno fatto acquisti importanti ed in estate me ne ero già reso conto. Hanno giocatori pronti e abituati a lottare per certi obiettivi. Nainggolan è un centrocampista che lotta sempre, ti spinge a dare qualcosa in più e trascina i compagni perché mette sempre tutto quello che ha in campo. Davanti hanno Joao Pedro e Simeone che sono entrambi molto forti. Il primo ha un grandissimo talento, il secondo non segna e basta, ma aiuta anche la squadra con i suoi movimenti. Montella mi fa sentire la sua fiducia, gioco con regolarità e questo per un calciatore è importante quindi direi che sto vivendo un grande momento. Voglio crescere ancora ed aiutare la squadra".