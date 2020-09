Fiorentina, dopo il mercato il rinnovo di Castrovilli fino al 2025: ingaggio da 2 milioni

vedi letture

Altro rinnovo in vista per Gaetano Castrovilli con la Fiorentina. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it il centrocampista, che poco più di un anno fa ha prolungato il proprio contratto fino al 2024, va verso la firma per un'altra stagione, con conseguente adeguamento dell'ingaggio: quello attuale si aggira intorno a 1,2 milioni di euro, l'obiettivo è quello di salire fino ai 2 milioni. Al termine del mercato il direttore generale, Joe Barone, e il direttore sportivo, Daniele Pradè, incontreranno l'entourage di Castrovilli per trattare il prolungamento e adeguamento del contratto fino al 2025.