Fiorentina, due condizioni per lasciar partire Chiesa che però potrebbe anche restare

vedi letture

Nessuan preclusione alla cessione di Federico Chiesa da parte del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ma il via libera arriverà solo a patto che a chiedere di andarsene sia il giocatore in prima persona e che venga proposta una cifra all'altezza delle richieste del club viola. Il rapporto col padre/agente Enrico è consolidato e tutti agiranno per il bene della Fiorentina oltre che del ragazzo. Non è escluso che alla fine il giocatore resti a giocare al Franchi, considerando che a Firenze potrebbe giocare da protagonista nell'anno dell'Europeo e all'interno di uno spogliatoio sempre più ambizioso. Ora dovrà far parlare il campo, poi insieme alla società, verrà presa la decisione più giusta. Per tutti. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.