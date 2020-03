Fiorentina, Europeo e ambizioni: Chiesa mai così vicino al rinnovo

Federico Chiesa è ogni giorno più vicino al rinnovo e alla permanenza alla Fiorentina almeno per un'altra stagione. Secondo Il Corriere dello Sport - Stadio, il giovane attaccante può diventare un punto di riferimento per gli altri talenti della rosa e con l'Europeo slittato al 2021, potrebbe convincersi a restare per giocare con continuità e arrivare al massimo della forma all'appuntamento con la maglia azzurra. Commisso è già pronto ad offrire al ragazzo un ingaggio da top player, dimostrando ulteriormente grandi ambizioni, fondamentali per convincere il ragazzo a proseguire nella propria esperienza a Firenze.