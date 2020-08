Fiorentina, Fares sempre nel mirino: Pradè oggi ne parlerà con la SPAL

Il Corriere dello Sport - Stadio esordisce stamani in prima pagina con il titolo: "Tutto da Fares". Questa sera a Ferrara non c'è solo la Fiorentina che gioca l'ultima partita del campionato, ma anche un osservato speciale: Pradè è pronto a tornare all'assalto per Mohamed Fares, esterno della SPAL. Il classe '96 potrebbe fare al caso della Fiorentina per sostituire sulla sinistra Dalbert, anche perché nell'operazione potrebbe essere inserito Dabo - che però dovrebbe accettare la B - per abbassare così il prezzo e prendere un giocatore che fa al caso della squadra viola.