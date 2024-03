Fiorentina, finalmente Dodò: per il brasiliano rientro record 160 giorni dopo il crack a Udine

vedi letture

Dal crack a Udine di fine settembre sono passati 160 giorni. Forse allo Stadio Friuli fu l’unico momento in cui, per qualche ora, Dodo perse il proprio sorriso. Ieri per lui il calvario è finito e, nonostante sia rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti, è potuto tornare ad assaporare il clima di una gara di Serie A. In un primo momento si pensava che l’esterno potesse tornare fra i convocati solo per le ultime gare della stagione. La sua forza di volontà e le strutture del Viola Park hanno però fatto la differenza per accorciare i tempi. Il ritorno è stato a tempo di record.

La Fiorentina - scrive FirenzeViola.it - ha dati confortanti sulla stabilità del ginocchio, in più i segnali del giocatore sono più che positivi. Lecito dunque aspettarsi presto una chance per lui. Averlo in gruppo e in panchina per Italiano significa già molto perché il rapporto fra i due è strettissimo e l’ex Shakhtar è una pedina fondamentale, soprattutto per lo spogliatoio gigliato.