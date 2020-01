© foto di Federico De Luca

Incontro in corso, all'interno del centro sportivo della Fiorentina, tra la dirigenza viola e l'entourage di Pedro per trovare una soluzione per l'addio dell'attaccante. Presenti Marcio Giugni, Stefano Castagna e il suo collaboratore Giuseppe Gusmano per trattare insieme a Pradè e Barone.

La formula - Le due parti tratteranno il ritorno in patria dell'attaccante brasiliano, che è molto vicino al Flamengo. La squadra brasiliana offre complessivamente 14 milioni ma la società, in particolare il presidente, vuole mantenere una sorta di controllo sul cartellino del giocatore, o con una eventuale percentuale o tramite recompra. Proprio per questo motivo la trattativa non è facile, ma Pedro sta spingendo per tornare in Brasile, concludendo così anzitempo la sua avventura in maglia viola. A riportarlo è FirenzeViola.it.