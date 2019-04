A conferma del fatto che Carlos Freitas abbia già deciso di non rimanere alla Fiorentina, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it nella giornata di ieri - primo allenamento della squadra dopo la batosta di Bergamo in Coppa Italia - il direttore sportivo viola ha colto l'occasione all'interno del centro sportivo prima della seduta per comunicare a tutti i giocatori della rosa (molti dei quali portati da lui nell'arco di questo triennio) che al termine della stagione non sarebbe stato più nell'organigramma societario. Probabile a questo punto che Freitas possa tornare in Portogallo.