Fiorentina, Ghidotti guarito dal Covid: di nuovo in gruppo. Pulgar ancora in quarantena

vedi letture

Buone notizie per la Fiorentina. Come documentato da FirenzeViola.it, mister Iachini oggi ha ritrovato infatti Franck Ribery, tornato dai due giorni di permesso in Germania, e anche Simone Ghidotti, guarito dunque dal Covid-19. In gruppo manca così solo Erick Pulgar, ancora alle prese con la positività al Coronavirus: per il centrocampista cileno, lunedì, è previsto un nuovo tampone