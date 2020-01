Fiorentina, chiamatelo bomber: i gol di Cutrone per un ritorno sereno

Diciotto minuti con la SPAL per ritrovare un po' di confidenza col campo, con tanto di gol di tacco sfiorato, poi altri undici per riuscire subito ad incidere nella sua prima uscita da titolare: Patrick Cutrone, primo acquisto della Fiorentina nel mercato di gennaio, sta già lavorando durissimo per conquistarsi l'affetto di una piazza esigente e sportivamente ferita dal recente andamento come quella gigliata. Quale miglior biglietto da visita per un attaccante, se non i gol? In tal senso si è subito dato da fare, sbloccando la sfida di Coppa Italia con l'Atalanta e regalando soprattutto ai suoi nuovi tifosi la possibilità di sognare un futuro, almeno quello a breve-medio termine, più tranquillo rispetto al finale della scorsa stagione e ai tribolati primi mesi di questa in corso. "È un bomber", hanno chiosato a poche ore di distanza tra loro il suo compagno Castrovilli e il ds Pradè nel descrivere l'ex Milan. Che da par suo, ha fatto tutt'altro che nascondersi, quando - nella conferenza stampa di presentazione tenuta ieri - gli è stato chiesto proprio di questo soprannome: "È un onore ricevere queste parole dai compagni e da Pradè... cercherò di farmi chiamare così più spesso". Chiamatelo pure bomber, insomma: Cutrone sta cercando un rilancio personale, senza troppi giri di parole, ed è da lì, e dagli eventuali gol annessi, che passerà anche l'ipotetica risalita della Fiorentina. L'obiettivo comune in casa viola per il girone di ritorno in procinto di iniziare, d'altronde, è quello di provare a mettersi alle spalle gli ultimi, complicati mesi, ed allontanarsi una volta per tutte dalla zona rossa della classifica.