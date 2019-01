Fiorentina esagerata: 7-1 alla Roma, è in semifinale di Coppa Italia

Clamoroso al Franchi. Al termine di un match senza storia, la Fiorentina si impone con un roboante 7-1 sulla Roma e vola in semifinale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Atalanta-Juventus. Mattatore assoluto della sfida Federico Chiesa, autore di una tripletta. Di Muriel, Benassi e Simeone (doppietta) le altre reti viola, mentre Kolarov firma l'unico gol dei capitolini.

PASTORE TITOLARE, PIOLI LANCIA MIRALLAS - Pochissime novità di formazione. Eusebio Di Francesco si affida a Javier Pastore sulla trequarti, con Patrik Schick preferito a Edin Dzeko davanti. Poco turnover anche per Stefano Pioli, che schiera il miglior undici possibile: giocano Edmilson e Mirallas, solo panchina per Giovanni Simeone.

CHIESA-SHOW - Il match è subito avvincente. L'ex Zaniolo sembra in palla e prova a ispirare, ma è il talento di Federico Chiesa a infiammare il Franchi nei primi venti minuti. Prima costringe Olsen a volare su una bordata da fuori area, poi sfrutta l'assist di Mirallas e lo scivolone di Manolas per sbloccare il punteggio dopo 7'. Il belga è ispiratissimo e al 18' vede il taglio del numero 25 alle spalle di Kolarov, che non è perfettamente allineato con i compagni di reparto: il figlio d'arte si invola tutto solo verso la porta avversaria e batte il portiere svedese con un delizioso colpo sotto.

KOLAROV ACCORCIA, MURIEL FA TRIS - La Roma sembra tramortita ma reagisce improvvisamente. Sponda di El Shaarawy per Kolarov, che sfrutta lo spazio lasciato dalla difesa e scarica un bolide dal limite imparabile per Lafont. I giallorossi ci credono ma cinque minuti dopo capitolano di nuovo: Biraghi salta nettamente Florenzi e serve Muriel, il cui tiro deviato da Nzonzi beffa Olsen. Quarto gol in tre partite con la Viola per il colombiano, un impatto davvero devastante.

RIVOLUZIONE DIFRA, POKER VIOLA - Di Francesco decide di cambiare qualcosa all'intervallo: fuori il deludente Pastore e Nzonzi, dentro Lorenzo Pellegrini e Dzeko, per una squadra a trazione anteriore. La Roma, però, non riesce a cambiare marcia, anche se l'occasione più ghiotta capita sulla testa di Zaniolo, ma Lafont si supera. E al 66' la Fiorentina chiude virtualmente i giochi con Benassi, freddissimo davanti a Olsen.

SPROFONDO GIALLOROSSO, DILAGA LA VIOLA Il quarto gol tramortisce la formazione ospite, che resta anche in 10 pochi istanti dopo, quando Dzeko rimedia il rosso per aver detto qualcosa di troppo all'arbitro Manganiello. I toscani non si fermano e vanno ancora a segno: Chiesa firma la sua personale tripletta, poi c'è gloria anche per Simeone, subentrato a Muriel. Il Cholito ne fa due e chiude una partita che a Firenze ricorderanno a lungo. Per la Roma è una batosta di dimensioni epiche, come quella di Manchester del 2007.