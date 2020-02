Fiorentina, i viola soddisfatti di Dalbert: in estate possibile scambio alla pari con Biraghi

vedi letture

Cristiano Biraghi e Henrique Dalbert in estate potrebbero tramutare da temporaneo a definitivo il loro status contrattuale con, rispettivamente, Inter e Fiorentina. Entrambi sono in prestito, ma gli attuali club in cui militano hanno apprezzato il rendimento dei due terzini. Come riporta FcInternews.it i viola vorrebbero riscattare il brasiliano e potrebbe andare in porto uno scambio alla pari con Cristiano Biraghi.