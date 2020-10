Fiorentina, Iachini: "Martinez Quarta ha caratteristiche interessanti, felice del suo acquisto"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Spezia, il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini parla così degli ultimi arrivi in casa viola, l'argentino Martinez Quarta e Antonio Barreca: "Lucas è convocato, domani viene con noi. Lo abbiamo scelto con la società, ha delle caratteristiche interessanti. Abbiamo lavorato insieme per un giorno e mezzo, ha bisogno di tempo ma ha fatto intravedere buone caratteristiche. Sono davvero contento. Barreca ha delle caratteristiche interessanti, ha bisogno di un paio di settimane per ritrovare la condizione ottimale. Anche lui domani viene con noi a Cesena"

