Fiorentina, Iachini: "Nel pre-partita i ragazzi erano tesi. Ma io dico che il calcio è divertimento"

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport dopo il successo per 3-2 dei suoi ragazzi contro l'Udinese: "Nelle ultime due partite siamo stati ripresi quando avevamo avuto le occasioni per chiudere la partita. Oggi siamo partiti bene e poi quando prendi gol c’è un po’ di tensione. Ma deve esserci sempre attenzione in campo. Non è stata una partita facile e per questo voglio fare i complimenti ai ragazzi. Nel pre partita erano tesi ma non devono esserlo perché il calcio è divertimento. Spero che questa vittoria possa darci fiducia”.