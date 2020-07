Fiorentina, Iachini su Kouame: "Sono contento per lui. Il rientro sarà graduale"

"Sono felice di averlo rivisto dopo il lungo infortunio, ora vediamo: lo stiamo monitorando di volta in volta, quando l'infortunio è così problematico va reinserito gradualmente. Potrà sicuramente darci una grande mano". Ha parlato così, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, in merito al rientro in campo di Cristian Kouame, che potrà essere l'arma in più per i viola in questo finale di stagione.

