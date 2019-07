© foto di Alberto Fornasari

Sky Sports UK racconta di una suggestione di mercato a stelle e strisce per la Fiorentina. Il nuovo proprietario Rocco Commisso ha infatti già da tempo l'idea di portare in squadra un calciatore americano in sua rappresentanza, e dopo il nome di Miazga ecco spuntare quello di Aaron Long, centrale difensivo di 26 anni dei New York Red Bulls, che nel 2018 ha vinto il premio di miglior difensore della MLS. Il giocatore, seguito anche da Lione e West Ham, sogna un trasferimento in Premier League e nel suo contratto ha una clausola rescissoria da circa 5 milioni di euro.