Fiorentina, ieri l'incontro Commisso-Chiesa: no al passaggio alla Juve

© foto di Giacomo Morini

Si sono incontrati ieri la Fiorentina e Federico Chiesa. Il club viola non cambia idea e ha ribadito al calciatore, prima della festa nel Bronx, la volontà di costruirgli intorno una squadra competitiva. Prima che tutta la comitiva raggiungesse il Bronx, per la festa all’Arthur Avenue Retail Market, Commisso e Barone hanno ribadito all’attaccante che non è nei progetti della società lasciarlo andare verso quella Juventus che continua a corteggiare a distanza l’attaccante. Anzi, proprio le voci che continuano a circolare intorno a Federico spingono la proprietà a ribadire la propria linea. A riportarlo è FirenzeViola.it.