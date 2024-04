Fiorentina, Ikoné: "C'era bisogno della vittoria oggi. Voglio prendermi una coppa"

Autore del 2-0 finale contro la Salernitana, Jonathan Ikoné ai microfoni di DAZN ha commentato la vittoria ritrovata in campionato per la sua Fiorentina. A partire da quello screzio avuto in campo con Ranieri nel primo tempo e la chance sprecata a lato: "Gol mancato? Ranieri ha detto che era da solo, avrei potuto tirare più velocemente. In partita sei arrabbiato ma poi passa veloce".

Quanto importante la vittoria per mercoledì?

"C'era bisogno della vittoria oggi perché arriviamo con fiducia, dobbiamo continuare così per fare le cose per bene".

Fiorentina che ha steccato in campionato. C'è rammarico?

"Penso che se si gioca bene, poi non manca la fiducia per fare gol. Oggi abbiamo dimostrato che si può fare bene. Dobbiamo continuare così".

Meglio vincere la Conference o la Coppa Italia?

"No, io voglio vincere. Faccio tutto per prendermi una coppa, una o l'altra è uguale".

La Fiorentina può farcela?

"Sì, si può".