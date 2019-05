Fiorentina, il candidato sindaco Bocci: "Molti fondi interessati ai viola"

© foto di Giacomo Morini

Queste le parole di Ubaldo Bocci, il manager aspirante sindaco del centrodestra di Firenze, a Libero, a proposito del futuro della proprietà della Fiorentina: "Molti fondi internazionali, attratti dalla possibilità di creare un sistema-Firenze, sono intenzionati a investire sulla squadra della città. Hanno manifestato grande interesse per il club viola, che è più di una società di calcio. Con il PSG non è andato molto diversamente: prima dell'arrivo degli ingenti capitali stranieri la squadra era legata solo al mondo sportivo. Poi è diventata un brand di livello altissimo. I nostri interlocutori ci stanno chiedendo tempi certi per la realizzazione dei loro progetti e una burocrazia più snella. Sulla questione stadio dico che bisogna fare un passo alla volta. Al momento nessuno si è presentato per l'acquisto dello stadio. Un domani vedremo".