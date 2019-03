Fiorentina, il Napoli è pronto a offrire 30 milioni per Veretout

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli prepara l'offerta per Jordan Veretout. Secondo il Corriere dello Sport, il club azzurro sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro per il centrocampista. A queste cifre, la Fiorentina è pronta a cedere il giocatore, se ovviamente sarà lui a voler. Su Cristiano Biraghi resta viva l'Inter, a cui il terzino sinistro farebbe comodo anche per un discorso legato alla presenza di giocatori cresciuti nel club per le liste Serie A e UEFA.